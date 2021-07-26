26 Июля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
песок, добыча (2016) | Фото: tomsk.spectx.ru

В Прикамье компанию обязали вернуть бюджету почти 40 миллионов за незаконную добычу полезных ископаемых

В Пермском крае с компании "ДИВ" был взыскан крупный ущерб за незаконную добычу полезных ископаемых. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.

Сумма ущерба составила 39,8 млн руб. Также компанию оштрафовали на 400 тыс. руб.

Сообщается, что в сентябре 2018 г. сотрудники минприроды выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси в русле Камы. Было установлено, что компания незаконно добыла 141 тыс. кубометров общераспространенного полезного ископаемого, являющегося собственностью РФ.

"В рамках административного производства сотрудники Минприроды рассчитали нанесенный недрам ущерб. Тщательная проработка документов и собранная доказательная база позволили доказать факт незаконной добычи ООО "ДИВ" полезного ископаемого без лицензии на право пользования недрами", - говорится в сообщении.

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура в 2020 г. обратилась в Дзержинский районный суд с требованием взыскать причиненный ущерб. 22 июля исковое заявление было удовлетворено в полном объеме. Компанию обязали вернуть 39,8 млн в бюджет города Березники.

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Теги: бюджет, полезные ископаемые, незаконная добыча



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