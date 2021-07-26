26 Июля 2021
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Спорт В России
Валерий Карпин (2021) | Фото: ТАСС

Карпин о назначении в сборную России: У меня волнение, что странно

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой.

Напомним, о назначении Карпина в сборную было объявлено на прошлой неделе. А сегодня тренер подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально вступил в должность. Соглашение будет действовать до конца этого года. При этом он параллельно продолжит работать в клубе "Ростов".

Как рассказал специалист на сегодняшней пресс-конференции, он волнуется после своего назначения.

"Хотел бы поблагодарить РФС, как это обычно говорится, за оказанное доверие и честь. Ответственность, конечно же, огромная. У меня даже волнение присутствует, что для меня странно. Сам удивляюсь", - признался Карпин.

Валерий Карпин, Александр Дюков(2021)|Фото: ТАСС

Он озвучил поставленную задачу – выйти на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре.

"Предстоит семь матчей, без контрольных и товарищеских. Из огня да в полымя – сразу начиная с Хорватией. Поэтому времени не так много. Надо провести его с пользой. РФС будет оказана полная поддержка, за что тоже большое спасибо", - добавил Валерий Карпин.

Напомним, прежний главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Российские футболисты заняли последнее место в своей группе.

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Теги: Карпин, сборная, назначение



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