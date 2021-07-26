Улицу Викулова в Екатеринбурге пообещали отремонтировать до начала октября

В столице Урала возобновится ремонт улицы Викулова. Мэрия Екатеринбурга нашла нового подрядчика в лице ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" (ГУДСР). Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, новому подрядчику предстоит завершать ремонт улицы Викулова от Татищева до Крауля, заменив более 13 тысяч квадратных метров покрытия. Общая протяжённость объекта, который необходимо отремонтировать, составляет 560 метров.

Как отметили в комитете благоустройства, подрядчик обязуется сдать преобразившуюся улицу к 1 октября 2021 года. Ранее Накануне.RU писало об отказе городских властей от услуг ООО "Строймеханизация". Эта компания, предположительно, связана с бывшим свердловским депутатом, бизнесменом Арменом Карапетяном