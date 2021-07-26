26 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
Задержание под Минском наемников из ЧВК &quot;Вагнер&quot; (2020) | Фото: Телеканал &quot;Беларусь 1&quot;

Политолог рассказал о причинах переноса релиза фильма о «Вагнергейте»

Британская организация Bellingcat очередной раз анонсировала новую дату выхода своего «расследования» о сорвавшейся операции СБУ, которая планировала задержать россиян и выставить их сотрудниками «ЧВК Вагнера». Впоследствии в СМИ этот инцидент стал называться «Вагнергейт»

Bellingcat продолжает двигать дату релиза своего фильма, но так ничего и не показывает. Связано это, скорее всего, с тем, что заказчик постоянно меняет техническое задание, считает политолог Владимир Джаралла.

«Единственное, что приходит в голову – главный заказчик регулярно меняет техническое задание. Вначале нужно было рассказать о страшных, коварных русских, которые готовились свергнуть Лукашенко, затем о том, что на самом деле это были гениальные герои невидимого фронта, которые должны были предотвратить или что-то там устроить, поэтому ситуация становится все более комичной», — отметил политолог.

По словам политолога, инцидент с задержанием получился скандальным, поскольку план СБУ состоял в том, чтобы расстроить отношения между РФ и Белоруссией. Однако вскоре стало известно, что имела место спецоперация украинских спецслужб, сорванная из-за утечки информации.

«После этого ситуация стала раскручиваться. Выяснилось, что это оказывается была спецоперация, продуманная достаточно давно, но в последний момент вдруг начала появляться совершенно иная версия происходящих событий, смысл которых состоял в том, что это чуть ли не была гениальная спецоперация контрразведки, которую сорвал президент Зеленский, испугавшись проводить задержания в аэропорту города Киева», — разъяснил он.

Джаралла считает, что фильм рано или поздно выйдет, несмотря на все переносы и проблемы из-за коронавируса. Однако, если речь пойдет о президенте Зеленском, это можно считать сигналом, что Запад готовится сменить украинское руководство

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Теги: Bellingcat, вагнергейт, чвк вагнера, сбу, владимир джаралла, зеленский



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