26 Июля 2021
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исландия, экономическая революция, мвф, отказались платить МВФ, референдум, банкротство страны, банкрот, мировая финансовая олигархия (2015) | Фото: livejournal.com

Вакцинированная Исландия вернула ограничения из-за резкого роста новых случаев коронавируса

Ровно месяц прошел с тех пор, как Исландия сняла все карантинные ограничения. В стране вакцинировано почти 80% населения. И вот с 24 июля значительную часть из них снова ввели. Причиной стал резкий рост новых случаев коронавируса.
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Главный эпидемиолог Торольфур Гузнасон заявил об экспоненциальном росте. Еще в начале июля было 2-3 новых случая в день. В последние дни - почти по сотне. Это повторяет антирекорд октября прошлого года, но тогда вакцинации еще не было. При этом резкий спад и очень малое число заболеваний тоже были достигнуты еще до начала вакцинации, в конце прошлого года.

Активных случаев сейчас более 500 против 20-30 в начале июля.

В этих условиях минимум три недели будет действовать масочный режим, ограничены мероприятия, работа заведений и т.п.

Пока смертей в стране после резкого роста заболеваемости нет. Но за полтора года от коронавируса умерли всего 30 человек. Население Исландии, напомним, около 360 тыс.

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Теги: коронавирус, Исландия



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