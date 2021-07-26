Вакцинированная Исландия вернула ограничения из-за резкого роста новых случаев коронавируса

Ровно месяц прошел с тех пор, как Исландия сняла все карантинные ограничения. В стране вакцинировано почти 80% населения. И вот с 24 июля значительную часть из них снова ввели. Причиной стал резкий рост новых случаев коронавируса.

Главный эпидемиолог Торольфур Гузнасон заявил об экспоненциальном росте. Еще в начале июля было 2-3 новых случая в день. В последние дни - почти по сотне. Это повторяет антирекорд октября прошлого года, но тогда вакцинации еще не было. При этом резкий спад и очень малое число заболеваний тоже были достигнуты еще до начала вакцинации, в конце прошлого года.

Активных случаев сейчас более 500 против 20-30 в начале июля.

В этих условиях минимум три недели будет действовать масочный режим, ограничены мероприятия, работа заведений и т.п.

Пока смертей в стране после резкого роста заболеваемости нет. Но за полтора года от коронавируса умерли всего 30 человек. Население Исландии, напомним, около 360 тыс.