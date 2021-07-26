26 Июля 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Алексея Навального.

Согласно сервису проверки ограничения доступа к сайтам, доступ к сайту navalny.com ограничен на основании запроса Генпрокуратуры.

В соответствии со ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", доступ к интернет-ресурсу может быть ограничен, если он содержит, в частности, призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В июне екатеринбургский юрист Андрей Еланцев написал в Роскомнадзор жалобу на проект Алексея Навального "Умное голосование". Ведомство ответило, что направило в Google требование о прекращении технической поддержки сайта проекта.

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Теги: роскомнадзор, алексей навальный



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