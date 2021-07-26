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100е, парк УрГУПС, Исеть, Екатеринбург, Макаровский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга заявил о договоренности оставить парк УрГУПС открытым для горожан

Оказавшийся в центре скандала парк УрГУПСа останется открытым для жителей и гостей уральской столицы. Об этом в своем Instagram заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Не раз заявлял, что позиция по парку УрГУПС у меня однозначная. Парк должен быть максимально открыт для жителей Екатеринбурга. Ни в коем случае доступ к нему ограничивать нельзя. Последние четыре месяца занимаюсь решением этого вопроса", - заявил градоначальник.

Он также сообщил, что провел переговоры с силовыми ведомствами, РЖД и руководством вуза, а накануне в Москве встретился с руководителем учредителя УрГУПС — Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорем Ковалем, который однозначно поддержал позицию горожан.

"В минувшую пятницу провёл встречу с ректором Уральского государственного университета путей сообщения Александром Галкиным. Главный итог — требования по безопасности должны быть соблюдены, но без ограничения доступа. Сегодня вместе с Евгением Куйвашевым обошли парк УрГУПС. Заручился поддержкой губернатора. Парк останется открыт для всех!" - заявил Орлов.

Напомним, территорию вуза решили оградить забором стоимостью более 3 млн руб. Активисты обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Отметим, что из-за забора произошел и спор администрации другого вуза - Лесотехнического университета, и местных жителей - приехала спецтехника, чтобы снести ограждение, которым жильцы дома когда-то давно отделили свой двор от территории вуза. Теперь университет принял решение построить собственный забор, а жители соседних домов переживают, что потеряют свои дворы.

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Теги: Орлов, УрГУПС, парк, Екатеринбург



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