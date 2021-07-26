26 Июля 2021
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Наука и техника В России
Союз МС-14 стыковка МКС (2019) | Фото:roscosmos.ru

От МКС успешно отстыковался модуль "Пирс" – скоро он упадет в Тихий океан

От Международной космической станции отстыковался модуль "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс". Пока что корабль и модуль находятся в автономном полете, скоро они войдут в атмосферу Земли.

"По расчетам службы баллистического обеспечения полета станции, двигатели корабля "Прогресс МС-16" будут включены в 17:01 мск и, отработав положенный импульс на торможение в 120 м/с, переведут корабль на спуск к планете. Как ожидается, в 17:51 мск несгораемые элементы конструкции корабля и модуля упадут в расчетной зоне несудоходного района Тихого океана. Расчетный район падения несгоревших фрагментов корабля находится в 3 630 км от города Веллингтон и 5 870 км от города Сантьяго", - говорится в сообщении Роскосмоса.

"Пирс" использовался по назначению, которое понятно из его названия: служил стыковочным отсеком для пилотируемых и грузовых кораблей. Из него же до 2020 года российские космонавты совершали выходы в открытый космос. Теперь на "прогулки" космонавты выходят через соседний модуль "Поиск". Ну а на место "Пирса" скоро подойдет модуль "Наука", запущенный с Байконура 21 июля.

"Наука", сроки создания и запуска которой все время затягивались и переносились, станет последним модулем, запущенным на МКС Россией. Далее наша страна собирается работать над собственной станцией, впрочем, может и продолжить сотрудничество на МКС, но строить дополнительные модули для действующей станции не планируется.

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Теги: мкс, пирс, модуль, наука



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