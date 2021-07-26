26 Июля 2021
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Экономика В России
Андрей Костин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Прибыль российских банков в 2021 году составила рекордные 1,2 трлн рублей

Пока одни отрасли экономики скорее мертвы, чем живы из-за пандемийного кризиса, банковский сектор показывает рекордные прибыли. Так, в первом квартале прибыль банков составила 578 млрд руб., во втором – 621 млрд руб., говорится в докладе Банка России.

Прибыль первого полугодия 2021 года у банков почти в два раза больше, чем в прошлом году. Но также этот результат превышает и показатели докризисного 2019 года, когда банки впервые в истории заработали 1 трлн руб. Регулятор предсказывает, что по итогам года прибыль банков может превысить 2 трлн руб., если ничего существенно не изменится.

Небывалый рост прибыли в ЦБ объясняют значительным сокращением отчисленный в резервы под кредитные потери и рост чистого процентного и чистого комиссионного доходов, передает РБК.

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Теги: прибыль, банковский сектор, рекорд



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