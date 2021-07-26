Мишустина попросили разобраться с дефицитом сахара в свердловских магазинах

Представители свердловского отделения партии "Родина" обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой решить вопрос с дефицитом сахара в магазинах. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на председателя реготделения Валерия Хвостова. По его словам, на нехватку белого сахара жалуются садоводы Новоуральска, Североуральска и Серова, которые уверены в создании искусственного ажиотажа в период заготовок.

Напомним, что на нехватку продукта на полках магазинов жители Екатеринбурга начали жаловаться еще на прошлой неделе. Тогда в пресс-службе торговой сети "Верный" Накануне.RU рассказали о повышенном спросе свердловчан на белый сахар в последнее время. При этом магазин не подтвердил дефицит товара. В магазине "Магнит" также заявили, что "не видят дефицита сахара на рынке, как и предпосылок для его возникновения".

"Мы видим достаточно высокий спрос на сахар в отдельных регионах, связанный с аномально теплой погодой и сместившимся сезоном созревания ягод. "Магнит" перераспределяет и наращивает логистику по сахару, чтобы обеспечить потребности покупателей в тех локациях, где наблюдаются всплески спроса. "Магнит" полностью соблюдает соглашение о предельном уровне цен на сахар и не заинтересован в ажиотажном спросе на него, как и на любой другой товар на полке", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе.

В УФАС и комитете по товарному рынку Екатеринбурга также заявили, что жалоб от граждан или хозяйствующих субъектов на данную тему не поступало, а цены на белый сахар продолжают находиться в пределах допустимой нормы.

"Стоит отметить, что ФАС России осуществляет постоянный мониторинг на рынках оптовой и розничной продажи социально-значимых продовольственных товаров. В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства, будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - сообщили в региональном отделении УФАС.

В крупных торговых сетях отметили, что увеличивают число поставщиков белого сахара, а история с "временным дефицитом" является ежегодным событием.

Напомним, что на минувшей неделе Екатеринбург оказался завешен плакатами с изображением губернатора и надписью "Цены - это волнует каждого из нас". Чуть раньше горожанам стали раздавать листовки с "результатами соцопросов", в которых рассказывается о, якобы, снижении цен на ряд товаров в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" по требованию губернатора. Однако ни простые жители, ни экономисты снижения цен не замечают. На этом фоне стало известно, что Куйвашев занял последнее место в рейтинге политической устойчивости глав регионов Уральского федерального округа, составленном коммуникационным холдингом "Минченко консалтинг".