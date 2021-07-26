На Южном Урале еще одну больницу перепрофилируют под ковидный госпиталь

В Еткуле Челябинской области районную больницу перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, с 28 июля на базе районной больницы села Еткуль открывается 129 коек для лечения пациентов с COVID-19. На данный момент идет подготовка к работе госпитальной базы и обеспечение медикаментами, средствами индивидуальной защиты, а также всем необходимым оборудованием.

В министерстве отметили, что при необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развернут дополнительно.

Напомним, на прошлой неделе первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что в регионе открыто 5 878 коек для пациентов с коронавирусом, процент свободного коечного фонда составлял чуть меньше 4%.