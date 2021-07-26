Турция не планирует ужесточать ограничения для российских туристов, - АТОР

Турция не планирует вводить ограничения или ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для российских туристов, в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР добавили, что республика успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан предложил ужесточить антиковидные мер в отношении российских туристов в связи с очередным всплеском заболеваемости COVID-19. По его словам, иначе рост заболеваемости коронавирусом в стране остановить не удастся.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Турции не исключают закрытие страны для туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса. Однако, как заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, пока такой вопрос на повестке не стоит.

Авиасообщение России и Турции было возобновлено 22 июня. Как отмечалось, Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, гостиницы загружены до конца августа.