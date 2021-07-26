26 Июля 2021
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Общество За рубежом
яхта турция (2011) | Фото: Накануне.RU

Турция не планирует ужесточать ограничения для российских туристов, - АТОР

Турция не планирует вводить ограничения или ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для российских туристов, в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР добавили, что республика успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан предложил ужесточить антиковидные мер в отношении российских туристов в связи с очередным всплеском заболеваемости COVID-19. По его словам, иначе рост заболеваемости коронавирусом в стране остановить не удастся.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Турции не исключают закрытие страны для туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса. Однако, как заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, пока такой вопрос на повестке не стоит.

Авиасообщение России и Турции было возобновлено 22 июня. Как отмечалось, Турцию открыли очень вовремя, так как на российских курортах, включая Карелию, Калининград, гостиницы загружены до конца августа.

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Теги: турция, туристы, россия



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