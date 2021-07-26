На Урале скоропостижно скончался 43-летний известный фотограф

В Каменске-Уральском умер известный местный фотограф Алексей Фадеев. По предварительной информации, у него оторвался тромб. В августе ему исполнилось бы 44 года.

Несколько дней назад он сделал прививку от коронавируса, пишут местные СМИ. Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге на 41 году жизни скончался замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области Евгений Швейковский, это также произошло после прививки от коронавируса.

Напомним, все случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, включая смерти, Минздрав РФ относит к последствиям вакцинации. Однако официально ни минздравом региона, ни управлением Роспотребнадзора по Свердловской области пока не фиксировались случаи летальности, связанные с вакцинацией.