26 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Общество Свердловская область Уральский ФО
Осужденные женщины краснотурьинской ИК-16 сняли видеоролик с призывом вакцинироваться от COVID-19 (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;ГУФСИН Свердловской области&quot;

"Вакцина русская - наш меч и щит". Заключенная из уральской колонии зачитала рэп про "Спутник V"

Осужденная из женской исправительной колонии № 16 Краснотурьинска представила речетатив на тему вакцинации и коронавируса. В ролике заключенная назвала российскую вакцину от коронавируса русским мечом и щитом.

"Вакцина русская - наш меч и щит. Убьет вирус, победит ковид", - гласит текст этого рэп-творения.

Девушка утверждает на кадрах, что при введении вакцины от коронавируса отечественного производства отсутствуют побочные эффекты. Однако после введения компонентов "Спутника V" часть пациентов жаловались на головокружения, проблемы с мышлением, резкое повышение температуры.

"Для здоровья нации поможет вакцинация. Каждому по порции, чтоб не заразиться. Вакцина чистая. Побочных эффектов нет", - продолжает она.

Напомним, что в феврале в местах не столь отдаленных уже записывали рэп про вакцинацию. Тогда историю с творчеством заключенных ИК № 12 Нижнего Тагила в своей передаче осветил известный телеведущий Иван Ургант.

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Теги: рэп, ГУФСИН, Свердловская область, коронавирус, "Спутник"



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