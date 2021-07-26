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Происшествия Тюменская область
Упавшая люлька, рабочие, Тюмень, Первомайская 1а (2020) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени предполагаемому виновнику гибели на стройке двух рабочих-свердловчан грозит семь лет колонии

В Тюмени 43-летнего специалиста организации, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемного сооружения, судят за гибель двух рабочих, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, утром 26 августа 2020 г. двое рабочих в строительной люльке на высоте пятого этажа выполняли работы по обшивке фасада строящегося жилого дома, расположенного на улице Первомайской в Тюмени. Трос тележки оборвался, пострадавшие упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы, от которых умерли на месте. Погибшие выполняли работы в рамках договора субподряда. Его бизнесмен заключил с подрядчиком компании, занимающейся строительством жилого комплекса. Следователи полагают, что обвиняемый нарушил правила, что привело к гибели рабочих.

Дело вскоре уйдёт в суд.

Упавшая люлька, рабочие, Тюмень, Первомайская 1а(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Упавшая люлька, рабочие, Тюмень, Первомайская 1а(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

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Теги: люлька, Первомайская 1 б, жилой дом



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