В Тюмени предполагаемому виновнику гибели на стройке двух рабочих-свердловчан грозит семь лет колонии

В Тюмени 43-летнего специалиста организации, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемного сооружения, судят за гибель двух рабочих, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, утром 26 августа 2020 г. двое рабочих в строительной люльке на высоте пятого этажа выполняли работы по обшивке фасада строящегося жилого дома, расположенного на улице Первомайской в Тюмени. Трос тележки оборвался, пострадавшие упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы, от которых умерли на месте. Погибшие выполняли работы в рамках договора субподряда. Его бизнесмен заключил с подрядчиком компании, занимающейся строительством жилого комплекса. Следователи полагают, что обвиняемый нарушил правила, что привело к гибели рабочих.

Дело вскоре уйдёт в суд.