Путин велел Беглову заняться улицами в Кронштадте

Владимир Путин считает, что властям Санкт-Петербурга стоит заняться улицами в Кронштадте. Об этом он заявил губернатору города Александру Беглову на совещании по развитию транспортной инфраструктуры в северной столице.

"Городу крайне необходимо комплексное развитие транспортной инфраструктуры, в первую очередь обеспечение транспортной доступности "Лахта-центра" "Газпрома", где у нас стоит наша высотка, а также Кронштадта, где создается исторический культурный центр, развязка", - сообщил Беглов.

"Там улицами надо заняться, в Кронштадте", - добавил Путин. Беглов согласился.

Он рассказал, что по поручению президента город вместе с Минобороны реализует проект "Остров фортов": "Впервые приступили к реконструкции трех исторических фортов – "Кроншлот", "Петр I" и "Александр I". Это исторический момент для нашего города, мы хорошо помним, когда мы долго думали, что же делать с ними. Наконец-то идет реализация этого проекта, то есть мечта уже сбывается и в Кронштадте".

В то же время Беглов жалуется на нехватку финансирования: "Ресурсов только бюджета Санкт-Петербурга недостаточно для выполнения поставленных задач. Объединение средств из городского, федерального бюджета, а также кредитных и привлеченных средств и других внебюджетных источников дает возможность реализовать заявленные масштабные проекты. <…> Город рассчитывает на поддержку со стороны федерального центра. Мы не ходим с протянутой рукой, но хотели бы получить соответствующие кредиты и финансирование, естественно, потом расплатиться за это".