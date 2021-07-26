Фонд Рокфеллера вложится в цензуру информации о вакцинах

Фонд Рокфеллера выделяет 13,5 млн долларов на кампанию по борьбе с дезинформациией о вакцинах, сообщается на сайте Фонда. Это произошло в тот же день, когда главный хирург США Вивек Мурти заявил о "неотложной угрозе" в связи с ошибочной информацией о вакцинах. Он рекомендовал СМИ увеличить штат сотрудников для модерации постов и жестче цензурировать публикации.

Фонд Рокфеллера заявил, что финансирование поддержит мероприятия и инструменты "для укрепления доверия к усилиям по вакцинации против COVID и противодействия неточной информации".

"Объявление знаменует собой еще один шаг в приверженности Фонда Рокфеллера укреплению общественного здравоохранения в XXI веке, чтобы мир мог эффективно предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы здоровью, чтобы предотвратить будущие пандемии", - говорится на сайте Фонда.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, аккаунт которого ранее удалил Instagram за его "неправильную" позицию по коронавирусу и вакцинам, заявил в Twitter, что американские власти защищают не людей, а производителей вакцин от ответственности.