26 Июля 2021
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Общество Свердловская область
аттракцион, батут &quot;Полоса препятствий&quot; (2016) | Фото: vozduh-group.ru

Владельцев батутов на Среднем Урале обяжут платить за использование земли

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области разработало проект постановления, согласно которому использование земли для бизнесменов станет платным. Таким образом, владельцы батутов не смогут свободно размещать мобильные аттракционы на неуместных для этого местах. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, "печально-знаменитый" батут рядом с Ельцин Центром выглядит "диковато", портит пространство и уродует Екатеринбург.

"Я понимаю возмущение работников Ельцин Центра, возмущение жителей города. Батуты заполонили город, они вырастают, как грибы, в самых неожиданных местах. Один предприимчивый человек получил уже сотни разрешений на их установку. Но площадь Первой пятилетки, площадка у ГЦСИ, музей ИЗО — не места для батутов. Такая ситуация возникла из-за пробела в законодательстве, который мы исправим в ближайшее время", - заявил губернатор.

Глава региона также напомнил, что батуты не всегда безопасны и гигиеничны для детей.

Напомним, что 30 мая возле одного из торговых центров Барнаула лопнул батут, на котором находились дети. Их подбросило вверх, после чего они с большой высоты упали на трамвайные пути. Две девочки 3-х и 4-х лет получили тяжелые травмы. Позже полиция задержала предпринимательницу и владельца аттракциона.

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Теги: аттракцион, батут, Екатеринбург, разрешение, бизнес, закон



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