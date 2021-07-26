26 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Наталья Котова потребовала ужесточить контроль за масочным режимом в Челябинске

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала ужесточить проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и при посещении магазинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Люди в магазинах не соблюдают масочный режим. Только в ТРК "Горки" не пропускают посетителей без масок, в остальных - везде свободный режим. Понятно, что проводятся проверки. Но необходимо, чтобы в торгово-развлекательных комплексах была выставлена охрана, которая будет требовать соблюдение масочного режима", - подчеркнула мэр на аппаратном совещании.

Наталья Котова напомнила, что в Челябинске растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, но жители продолжают игнорировать масочный режим.

"Это безответственное отношение к здоровью - своему и окружающих. Наша с вами задача — провести разъяснительную работу и установить жесткие требования", - отметила она.


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Теги: масочный режим, коронавирус, проверки, Наталья Котова,



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