26 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
Матч между ФК &quot;Урал&quot; и ФК &quot;Краснодар&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" вернет деньги болельщикам за билеты на проигранный матч с "Краснодаром"

Футбольный клуб "Урал" подготовил план по возврату денег за билеты на матч с "Краснодаром".
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Напомним, что за несколько дней до игры екатеринбургский клуб получил предписание от Роспотребнадзора, по которому болельщики не смогли прийти на первую игру нового резона РПЛ, несмотря на купленные билеты. В итоге встреча на "Екатеринбург-Арене" завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 0:3.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, владельцы билетов на матч "Урал" – "Краснодар" смогут получить возврат денежных средств следующим образом. Тем, кто купил их онлайн, деньги будут возвращены автоматически в ближайшее время – сроки зависят от технических возможностей банков и платежных систем. А те болельщики, которые купили билеты в клубном магазине, для возврата должны подать заявление именно в фирменном магазине клуба в ТЦ "Гринвич".

Как добавили в "Урале", решение соответствующих органов по матчу с "Нижним Новгородом" пока не принято. В клубе выразили надежду, что владельцы билетов и абонементов смогут поддержать команду в этой игре.

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Теги: Урал, Краснодар, билеты



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