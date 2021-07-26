Кремль заинтересовался наказанием пермской активистки, записавшей обращение к Путину

Кремль заинтересовался обстоятельствами дела пермской активистки Елены Германовой, которую оштрафовали после того, как она записала обращение на "Прямую линию" президента, посвященное застройке стадиона "Молот".

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в администрации президента намерены связаться с руководством региона и запросить информацию о произошедшем.

"Потому что, конечно, если не нарушались какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на прямую линию, конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", - приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина добавил также, что в администрации президента не получали никаких обращений от самой Германовой по этой ситуации.

Как сообщало Накануне.RU, в Перми за несанкционированную акцию якобы было задержано несколько активистов, которые записывали видеообращение для "Прямой линии" с жалобой на планы застройки на месте стадиона "Молот".

Позже Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал Елену Германову. По ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ ей назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

Активистка сообщала, что изначально планировала записывать видеоролик вдвоем, однако проходившие мимо люди, узнав, для каких целей идет запись, присоединились. В результате в кадр попали около 20 человек.

Участок под застройку находится в частной собственности. На нем планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 метров. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, власти пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.