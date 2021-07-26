Путин предложил построить в Санкт-Петербурге новую кольцевую автодорогу

Путин предложил подумать над созданием нового автомобильного кольца вокруг Санкт-Петербурга по аналогии с московской Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД).

"Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", - заявил президент на совещании по развитию транспортной инфраструктуры региона в северной столице.

"Здесь проживают у нас более 7 миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. <…> Ряд значимых проектов уже реализован, с участием Банка ВТБ существенным образом изменилась ситуация и в аэропорту Пулково, уже готовится второй этап его модернизации. В результате пропускная способность аэропорта превысит 30 миллионов человек в год", - добавил Путин.

Напомним, построить трассу М12, которая соединит Москву, Казань и Екатеринбург, планируется к 2024 году, скоростная платная трасса между столицами уже существует. Для завершения проекта потребуется около 500 млрд руб.