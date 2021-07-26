В Югру поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"

Первая партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Югру. Об этом на своей странице в Instagram сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, передает корреспондент Накануне.RU.

Вакцину "Спутник Лайт" будут ставить тем, кто уже переболел коронавирусом - более шести месяцев назад. А также тем, у кого прошло как минимум шесть месяцев после прививки. В настоящий момент на аптечном складе находится 5 128 доз вакцин. Вскоре ее отправят в медучреждения автономного округа.

Данная вакцина является облегчённым вариантом российской вакцины "Спутник V". Она не требует введения второй дозы препарата. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и была зарегистрирована Минздравом России 29 марта 2021 года.