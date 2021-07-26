Кремль отреагировал на претензии Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп

Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает те регионы страны, которые считает необходимым посетить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя претензии Японии из-за поездки российского премьера на Курилы.

Представитель Кремля сообщил, что на протяжении многих лет, в том числе Владимиром Путиным, предпринимаются усилия, чтобы выйти на мирный договор с Японией, который может поставить точку в территориальном споре.

Песков добавил, что со стороны России имеется твердая политическая воля на развитие отношений с Японией.

Отвечая на вопрос об условиях заключения мирного договора с Японией, он отметил, что "предпочел бы так однозначно не формулировать какие-то условия - это очень сложная субстанция", передаетРИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр анонсировал "беспрецедентный набор мер" по поддержке экономики Курил в ходе посещения острова Итуруп. Токио заявил, что выразит протест российской стороне в связи с рабочей поездкой Мишустина. Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД.