Глава Башкирии велел уволить руководителей детских лагерей, где были случаи коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил уволить руководителей детских лагерей, где были зафиксированы вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось о случаях COVID-19 в десяти детских лагерях региона, а в Стерлитамакском районе закрыли лагерь "Чайка", где заразились 45 детей и один сотрудник.

"Руководители, которые допустили [распространение инфекции] по школьным лагерям, должны быть уволены. Нам с ними не по пути. Недоработка привела к тому, что один лагерь закрыли", - цитирует РБК комментарий Хабирова на совещании правительства региона.

Хабиров назвал инциденты "разгильдяйством" управленческого персонала. В Роспотребнадзоре считают, что вспышки произошли из-за игнорирования санитарных норм. Так, в "Чайке", по данным ведомства, родители общались с детьми через забор без масок.

Напомним, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что случаи коронавируса в российских детских лагерях единичны, в целом оздоровительная кампания проходит без срывов.