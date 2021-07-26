У летевшего в Екатеринбург пассажирского самолета внезапно отказал автопилот

В Екатеринбурге транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента с пассажирским самолетом.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня при выполнении рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту "Минеральные воды – Екатеринбург". От командира воздушного судна А-320 поступила информация об отказе автопилота.

В итоге посадка самолета была произведена в ручном режиме в 14 часов. На борту находились 130 пассажиров, в том числе 21 ребенок, и шесть членов экипажа.

Как уточнили в надзорном ведомстве, пострадавших нет. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.