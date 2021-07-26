26 Июля 2021
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Спорт
София Позднякова (2021) | Фото: Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Ещё одна золотая медаль ОИ: российские саблистки Великая и Позднякова разыграют первое место в фехтовании на саблях

Две российские спортсменки встретятся в финале турнира по фехтованию на саблях Олимпийских игр в Токио.

Софья Великая в полуфинале победила венгерку Анну Мартон со счётом 15:8. А ранее Софья Позднякова со счётом 15:10 одолела в полуфинале представительницу Франции Манон Брюне.

Таким образом, две Софьи разыграют между собой золотую и серебряную награды. Финал состоится сегодня, начало в 14:45 по московскому времени.

Добавим, что до этого единственную золотую награду сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) принесла Виталина Бацарашкина. Она стала первой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, Софья Великая, Софья Позднякова, фехтование, золотая медаль



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