Ещё одна золотая медаль ОИ: российские саблистки Великая и Позднякова разыграют первое место в фехтовании на саблях

Две российские спортсменки встретятся в финале турнира по фехтованию на саблях Олимпийских игр в Токио.

Софья Великая в полуфинале победила венгерку Анну Мартон со счётом 15:8. А ранее Софья Позднякова со счётом 15:10 одолела в полуфинале представительницу Франции Манон Брюне.

Таким образом, две Софьи разыграют между собой золотую и серебряную награды. Финал состоится сегодня, начало в 14:45 по московскому времени.

Добавим, что до этого единственную золотую награду сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) принесла Виталина Бацарашкина. Она стала первой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.