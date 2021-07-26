В АТОР прогнозируют высокие цены на прямые рейсы на курорты Египта

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что прямые перелеты на курорты Египта будут как минимум вдвое дороже стыковочных из-за ограниченного числа разрешенных рейсов.

Как заявила "Интерфаксу-Туризм" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, спрос перевозчиков на выполнение рейсов очень высокий - из Москвы и регионов в совокупности запрошено около 230 допусков. Оперштаб разрешил всего по пять рейсов в неделю на каждый курорт.

По словам Ломидзе, больше всего шансов получить разрешение на выполнение рейсов у авиакомпаний группы "Аэрофлот", прямой перелет на курорты Египта и обратно будет стоить не менее 70 тыс. рублей.

"Примерно в такую же сумму сегодня обойдется пакетный тур на курорты Египта с наземным трансфером из Каира и перелетом туда и обратно из регионов. Отдельно авиабилет можно приобрести от 23 тыс. рублей", - уточнила эксперт.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты. Однако 20 июля Росавиация не дала авиакомпаниям доступ к полетам. Пояснялось, что отказ был обусловлен отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами.

В Египте ожидают запуска чартеров из России на курорты страны к середине августа и продолжают смягчать антиковидные ограничения в ожидании возвращения российских туристов.