26 Июля 2021
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томаты, теплица, овощи, сельское хозяйство, помидоры (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ямальские чиновники взялись за контроль цен "борщевого набора"

На Ямале создали рабочую группу, которая будет контролировать цены на продукты, входящие в "борщевой набор", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

В "борщевой набор" входят сезонные продукты: картофель, капуста, морковь, лук, свекла, а также помидоры и огурцы. Группу контроля возглавил зампред заксобрания Ямала Алексей Ситников, председатель ямальского парламента Сергей Ямкин, председатель Счетной палаты округа Светлана Гусева, координатор партийного проекта "Народный контроль" в Салехарде Роман Арефьев, координатор партпроекта "Российское село" в Салехарде Алексей Тарагупта.

"Первый этап работы – мониторинг цен на продукты, так называемого "борщевого набора", подготовка предложений по снижению их стоимости. Следующая задача – проведение встреч и коммуникация с представителями торговых точек и сетей, поиск альтернатив, оценка качества продуктов, документации и, конечно, последующий контроль за исполнением достигнутых ценовых договоренностей", - пояснил руководитель рабочей группы Алексей Ситников.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о снижении цены продуктов "борщевого набора". По ее словам, цена продуктов зависит от сезонных факторов. Цены на продукты начали расти из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел.

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Теги: борщевой набор, контроль цен, мониторинг, цена



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