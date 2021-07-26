26 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Жителя Челябинска подозревают в убийстве жены и покушении на убийство сына

В Челябинске местного жителя подозревают в убийстве супруги и покушении на убийство 17-летнго сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что ночью 25 июля в квартире одного из домов Ленинского района города подозреваемый поссорился с женой. Он нанес ножевые ранения сыну. Подросток смог выбежать из квартиры и позвал на помощь соседей. В этот момент мужчина несколько раз ударил жену ножом. Женщина скончалась.

После убийства мужчина нанес себе ножевые ранения. Сейчас он находится в больнице.

"Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

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Теги: убийство, СК, уголовное дело,



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