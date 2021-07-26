У россиян-должников будут изымать загранпаспорта

В МВД готовят законопроект, по которому у должников смогут изымать загранпаспорт. Документ уже получил одобрение правительства, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Если законопроект будет принят, у невыездных граждан будут забирать заграничный паспорт дознаватели службы принудительного исполнения, а получить его назад можно будет в миграционной службе – органе, который и выдает документы.

Какой бы орган не сделал человека невыездным – суд, надзорное ведомство и т.п., - он будет обязан в течение дня проинформировать такого гражданина: это модно будет сделать или лично под подпись, или по электронной почте.

Также заграничные паспорта будут признаваться недействительными и изыматься, если их владелец сменит фамилию, имя, пол или дату рождения. Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств, сказал Груздев.