26 Июля 2021
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Соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Getty Images / Adam Pretty

В финале триатлона ОИ в Токио катер чуть не задавил спортсменов

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио чуть не закончились трагедий из-за того, что катер мог задавить спортсменов.

Перед стартом соревнований двухмоторный катер оказался в непосредственной близости от участников. После неудачного фальстарта половина спортсменов нырнула в воду, а оставшаяся часть триатлонистов осталась заблокирована лодкой. После того, как участники по ошибке поплыли вперёд, экипаж моторного катера стал производить довольно опасные манёвры, которые могли привести к трагедии, отмечает издание Р-Спорт.

Однако, к счастью, всё обошлось и никто из спортсменов не пострадал. Через некоторое время был дан рестарт. Организаторы не стали наказывать участников финального заплыва.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, триатлон, катер, инцидент



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