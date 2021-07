В финале триатлона ОИ в Токио катер чуть не задавил спортсменов

Перед стартом соревнований двухмоторный катер оказался в непосредственной близости от участников. После неудачного фальстарта половина спортсменов нырнула в воду, а оставшаяся часть триатлонистов осталась заблокирована лодкой. После того, как участники по ошибке поплыли вперёд, экипаж моторного катера стал производить довольно опасные манёвры, которые могли привести к трагедии, отмечает издание Р-Спорт.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK