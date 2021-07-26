В Архангельске на открытии выставки современного искусства в коровнике произошла драка

В Архангельске на выставке современного искусства произошла драка между организаторами и местными жителями. Двое участников побоища обратились к медикам за помощью.

Открытие выставки состоялось в минувшие выходные на острове Кего. На почве разных взглядов на современное искусство начался конфликт между уже упомянутыми сторонами.

"Интерфакс" сообщает, что инсталляции были установлены в заброшенном коровнике поселка.

"Часть участников конфликта в настоящее время уже установлены. От написания заявлений в органы внутренних дел они отказались. Кроме того, установлено, что два участника конфликта обращались в медицинское учреждение. Они были осмотрены, медицинская помощь оказана на месте", - сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.