Подавший сигнал бедствия самолет Belavia приземлился в Москве

Boeing 737 авиакомпании Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, вынужденно сел в московском аэропорту "Домодедово", следует из данных сервиса FlightRadar24.

Ранее сообщалось, что самолет якобы подал сигнал бедствия и направился к Воронежу, но затем изменил курс.

РИА Новости передает, что на борту воздушного судна находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

По данным источника, на борту возникла нештатная ситуация - сработал датчик давления.