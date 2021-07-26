Подавший сигнал бедствия самолет Belavia приземлился в Москве
Boeing 737 авиакомпании Belavia, направлявшийся из Минска в Анталью, вынужденно сел в московском аэропорту "Домодедово", следует из данных сервиса FlightRadar24.
Ранее сообщалось, что самолет якобы подал сигнал бедствия и направился к Воронежу, но затем изменил курс.
РИА Новости передает, что на борту воздушного судна находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа.
По данным источника, на борту возникла нештатная ситуация - сработал датчик давления.