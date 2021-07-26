26 Июля 2021
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Александр Бондарь, Виктор Минибаев (2021) | Фото: Reuters / Marko Djurica

Российские спортсмены выиграли "бронзу" Олимпиады в синхронных прыжках с вышки

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли бронзовые медали Олимпийских игр Токио в синхронных прыжках в воду с вышки.

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Победа же осталась за дуэтом из Великобритании: Том Дейли и Мэттью Ли набрали 471,81 балла. Серебряные награды завоевали представители Китая Цао Юань и Чэнь Айсэнь, в активе которых 470,58 балла. Российский дуэт набрал 439,92 балла.

Награда стала восьмой для России (команда Олимпийского комитета России) на играх в Токио.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, Александр Бондарь, Виктор Минибаев, прыжки в воду



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