"Промзона в три "Уралмаша" нам не нужна": в центре Екатеринбурга продолжаются пикеты против строительства логопарка на Шарташе

В Екатеринбурге продолжаются пикеты против возведения логопарка на берегу озера Шарташ и рядом с местным лесопарком. Так, на акцию в центре города неподалеку от знаменитой Плотинки вышел активист Борис Павлов. Как передает корреспондент Накануне.RU в руках у неравнодушного мужчины был плакат, на котором были следующие лозунги: "Калиновская математика. ТЛЦ = 1000 контейнеров, 1000 дизельных фур. Минус жилье, минус дети, минус школы, минус природа".

"Возле Шарташа возводят промзону размером, по сути, как три "Уралмашзавода". Ее длина будет 7 километров. Кстати, на Сортировке тоже есть станция, принимающая грузы. И из-за этого весь район стал бандитским. Там один бандитизм, ларьки с шаурмой и проститутки. Если разместить на Шарташе станцию, то весь район станет таким же. Нам не нужны преступность и загазованность. На людей наплевать всем с высокой колокольни", - заключил активист.

Напомним, что резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания "Екатеринбургский транспортный терминал" возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды.