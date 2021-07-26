26 Июля 2021
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Пикет против логопарка в Екатеринбурге (2021) | Фото предоставлено активистами

"Промзона в три "Уралмаша" нам не нужна": в центре Екатеринбурга продолжаются пикеты против строительства логопарка на Шарташе

В Екатеринбурге продолжаются пикеты против возведения логопарка на берегу озера Шарташ и рядом с местным лесопарком. Так, на акцию в центре города неподалеку от знаменитой Плотинки вышел активист Борис Павлов. Как передает корреспондент Накануне.RU в руках у неравнодушного мужчины был плакат, на котором были следующие лозунги: "Калиновская математика. ТЛЦ = 1000 контейнеров, 1000 дизельных фур. Минус жилье, минус дети, минус школы, минус природа".

"Возле Шарташа возводят промзону размером, по сути, как три "Уралмашзавода". Ее длина будет 7 километров. Кстати, на Сортировке тоже есть станция, принимающая грузы. И из-за этого весь район стал бандитским. Там один бандитизм, ларьки с шаурмой и проститутки. Если разместить на Шарташе станцию, то весь район станет таким же. Нам не нужны преступность и загазованность. На людей наплевать всем с высокой колокольни", - заключил активист.

Напомним, что резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания "Екатеринбургский транспортный терминал" возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды.

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Теги: Калиновский, логопарк, Шартащ, пикет



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