26 Июля 2021
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Екатеринбург, сбор подписей, митинг, пикет за ужесточение уголовной ответственности в отношении живодеров (2016) | Фото: Накануне.RU

Памфилова вновь призвала губернаторов организовать места для сбора подписей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь попросила губернаторов организовать точки сбора подписей, где представители разных партий и кандидатов могли бы собирать голоса. Предлагается сделать это за счет региональных бюджетов и таким образом, чтобы не были нарушены требования санитарных властей.

Памфилова отметила, что в условиях пандемии сборщикам подписей приходится очень непросто.

"Я хочу еще раз выразить свою озабоченность и обратиться к регионам с просьбой внимательно отнестись к нуждам наших кандидатов. Во многих регионах уже откликнулись, там организуют пункты сбора подписей. Необходимо, чтобы у всех партий и кандидатов была полноценная и равная возможность собирать подписи и общаться со своими избирателями", - заявила Памфилова.

Напомним, что во многих регионах главы субъектов являются первыми лицами в региональных списках на выборы в депутаты Госдумы, в некоторых регионах также идут и непосредственно губернаторские кампании. Причем чаще всего губернатор представляет партию, которая имеет возможность не собирать подписи.

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Теги: элла памфилова, сбор подписей, цик, выборы в госдуму



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