В Челябинске женщина погибла, выпав из машины скорой помощи

В Челябинске устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла 42-летняя пациентка скорой помощи. Женщина выпала из автомобиля, передает корреспондент Накануне.RU

Авария произошла сегодня рано утром на Троицком тракте. Водитель автомобиля Луидор в процессе движения допустил выпадение пациентки из салона автомобиля.

"Во время движения женщина, страдающая психическим расстройством, открыла дверь и на ходу вышла из машины", - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Ирина Токарева.

В результате ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью.