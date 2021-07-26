26 Июля 2021
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Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования, передает РИА Новости.

На первом месте оказался Казахстан, в пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. Затем следует Белоруссия с 58 рублями за литр.

Самым дорогим литр бензина оказался в Нидерландах (162,3 рубля), Дании (150 рублей) и Португалии (147,8 рубля за литр).

13 июля стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекорд за всю историю наблюдений. Цена выросла до 55 тыс. 720 руб. за тонну. Бензин Аи-95 торговался близко к рекорду июля 2020 года, его цена составила 59 тыс. 207 руб. за тонну.

Ранее в ФАС России объяснили рост цен на бензин за три месяца текущего года. По данным службы, спровоцировать подорожание топлива могло "резкое понижение температур окружающей среды".

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Теги: россия, бензин, страны европы



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