Псевдорасследователи из Bellingcat хотят выпустить фильм о «вагнеровцах» в конце июля

Сотрудничающая с западными спецслужбами организация Bellingcat намерена выпустить «расследование» о провале спецоперации СБУ по задержанию российских граждан 29 июля.

Именно в этот день белорусские силовики задержали 33 граждан России, которые транзитом через Минск намеревались попасть в другие страны на самолете. По некоторой информации именно так была сорвана спецоперация украинских спецслужб с целью захвата россиян посредством экстренной посадки борта в Киеве. Обобщенно вся эта операция называется в украинской прессе «Вагнергейт», поскольку местные журналисты и политики безосновательно связывают россиян с «ЧВК Вагнера».

Именно из-за вероятного срыва этой спецоперации украинские националисты подозревают президента страны Владимира Зеленского в государственной измене.

Релиз расследования переносился множество раз. Теперь же датой значится 29 июля. Обманет ли Христо Грозев своих читателей и на этот раз — пока непонятно.

Bellingcat имеет устоявшуюся репутацию скандальной структуры, которую используют западные спецслужбы в ситуациях, когда необходимо выдвинуть обвинения против России, но доказательная база не позволяет этого сделать.