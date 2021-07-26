УрГПУ будет обучать педагогов для территорий присутствия УГМК

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Уральская горно-металлургическая компания заключили соглашение о подготовке на базе Уральского государственного педагогического университета учителей по физике, математике, химии и другим предметам для школ, расположенных в территориях присутствия УГМК.

В подписании документа участвовали министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев и ректор УрГПУ Светлана Минюрова. Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, стороны договорились о совместной разработке и апробации сетевых форм сотрудничества образовательных организаций в рамках проекта "Технопарк универсальных педагогических компетенций". УГМК берет на себя материально-техническое сопровождение эффективной подготовки будущих учителей, а министерство образования и УрГПУ – организационное, методическое и кадровое обеспечение проекта.

Региональный министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов выразил уверенность, что при поддержке УГМК студенты получат фундаментальные знания, что позволит им в дальнейшем выстроить и обучение школьников.

"Это уникальный опыт для Свердловской области и, я уверен, для России. Каждый из нас понимает ценность данного шага, и, выстраивая взаимоотношения с нашими партнерами в Свердловской области, мы смотрим в перспективу – сделать систему школьного образования в небольших городах конкурентоспособной", - подчеркнул он.

Заключенное соглашение полностью соответствует социальной политике УГМК по развитию территорий присутствия – создать все условия для того, чтобы люди стремились остаться жить и работать в родном городе, поселке, обеспечить комфортные условия им и их детям.

"Мы инвестируем в будущее. Все, что мы делаем – мы делаем ради наших детей. Для компании очень важно, чтобы талантливые, заинтересованные люди росли не только в крупных региональных центрах, но и в городах присутствия УГМК. Ведь если сейчас не создавать для их жителей условия, в том числе в сфере образования, будущего у моногородов нет. И в наших с вами силах сбалансировать процесс обучения школьников, чтобы качество образования не зависело от того, где ребенок его получает – в Екатеринбурге или в удаленном населенном пункте", - отметил директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.