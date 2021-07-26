Врач-участник клинических испытаний "Спутника V" заявил о необоснованном сокрытии результатов

Президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин заявил о том, что данные по клиническим испытаниям вакцины "Спутник V" опубликованы так и не были.

Он рассказал, что был добровольцем и участником клинического исследования в августе-сентябре прошлого года. По его словам, оно было проведено как качественное: 30 тысяч человек должны были получить вакцину, 10 тысяч - плацебо. Исследования были рассчитаны на 180 дней, которые истекли в марте. Вскрытие кодов произошло, то есть результаты исследования уже получены.

"Но опубликованы эти результаты не были. А общественности было заявлено, что исследование продлевается", - рассказал он в интервью "Медарго".

Этот факт его возмущает, потому что результаты испытаний организаторам известны и они показывают, сколько человек заболело среди привитых и непривитых.

"Почему эти данные скрываются? Скрываются и от общественности, и от профессионалов. Да, сейчас кто-то ссылается на февральскую статью в журнале The Lancet, в котором были опубликованы промежуточные результаты. Но это были результаты по эксцессам. То есть там речь шла про нескольких заболевших, всего про несколько человек. Там сравнили и сказали, что среди них больше тех, кто получил плацебо. Но это же совсем не та информация, которую ждут! Ведь в исследовании приняли участие тысячи! Если вы вскрыли коды, так опубликуйте эти данные! И всем все станет понятно. Что там такого страшного выявилось, в этом исследовании, что его результаты надо скрывать?" - недоумевает Гальперин.

Уже семь месяцев людям вводят вакцину, данные по которой засекречены. И это будет продолжаться еще минимум три месяца - до октября, когда, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, опубликуют результаты клинических исследований "Спутника V".