26 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В доме бизнесмена из Екатеринбурга, похитившего и сутки избивавшего свою жену, нашли боевые патроны

Сегодня Верхи-Исетский районный суд Екатеринбурга избирает меру пресечения местному жителю, 39-летнему бизнесмену Дмитрию Трапезникову, который 22 июля похитил свою жену с работы, увез в частный дом и почти сутки избивал. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат потерпевшей Александр Чукавин.

Напомним, что девушка собиралась разойтись с супругом, из-за чего последний начал вести себя крайне неадекватно: приезжал на работу к Александре, бил окна, просил вернуться. Одной из причин похищения также послужил имущественный спор между супругами. Бизнесмен подсторожил девушку у фитнес-центра на ул. Московской, где она работает мастером по маникюру. Угрожая предметом, похожим на пистолет, Трапезников затащил Александру в Toyota Camry и отвез в коттеджный поселок "Георгиевские Дачи", расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга. Там мужчина почти сутки избивал девушку, в том числе и утюгом.

Вызволить Александру удалось сотрудникам полиции, к которым обратилась мать пропавшей после того, как дочь перестала выходить на связь. По словам Чукавина, в субботу в доме бизнесмена проводились обыски, где правоохранители нашли патроны от боевого оружия. На данный момент екатеринбуржцу вменяют ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), однако суд собирается переквалифицировать статью в уголовном деле на более тяжкую - ч.3 ст. 126 УК РФ. Причины пока не раскрываются.

"Заявление на развод и раздел имущества подано. Общение с данным человеком пострадавшая прекращает, потому что опасается за свое здоровье и жизнь", - рассказал адвокат.

По его словам, Александра боится и того, что ее супруг сможет уйти от наказания. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за мошенничество, нарушение ПДД, что привело к тяжкому вреду здоровья человека, а также по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

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Теги: Екатеринбург, похищение, избиение, боевые патроны, супруга, суд, мера пресечения



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