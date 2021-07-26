26 Июля 2021
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Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге посетили 20 тысяч человек

В минувшие выходные в Екатеринбурге завершился Венский фестиваль музыкальных фильмов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, праздник музыки под открытым небом проходил с 1 по 24 июля на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Жители и гости Екатеринбурга смогли увидеть и услышать более 20 музыкальных программ из более чем 10 стран, в том числе Италии, Германии и Испании. Репертуар был подобран специально для фестиваля: уникальные записи концертов классической и современной музыки, опер, балетов и фильмов.

Завершилось мероприятие Новогодним концертом филармонического оркестра. По данным организаторов, за 24 дня работы фестиваля музыкальных фильмов его посетили около 20 тысяч человек.

Напомним, в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом на Венском фестивале в Екатеринбурге побывали более 10 тысяч человек.

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Теги: Венский фестиваль, фильмы, Екатеринбург



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