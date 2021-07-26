Подозреваемый в убийстве замглавы уголовного розыска в Ставрополе заявил, что сделал это из мести

Подозреваемый в убийстве замглавы отдела уголовного розыска в Ставрополе Ибрагим Симбаригов признался на допросе, что сделал это из мести, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, задержанный заявил, что застрелил полицейского Руслана Абовяна, чтобы отомстить за смерть уроженца Чечни Джамбулата Дадаева.

Дадаев погиб шесть лет назад, когда его пытались задержать в рамках дела о покушении на предпринимателя. Ставропольские силовики специально приехали за ним в Чечню, сообщает Baza, напомнив, что тогда это событие вызвало широкий общественный резонанс на Кавказе.

Напомним, в ночь на 24 июля злоумышленники совершили нападение на полицейского и ранив его в бедро и туловище, скрылись с места происшествия. Полицейский от полученных ран скончался в реанимации городской больницы. Вскоре предполагаемый убийца был задержан, изъяты патроны и элементы оружия.

Baza пишет, что найденное оружие - "далеко не самые обычные стволы": пистолет Макарова – в специальной модификации, разработанной для советских спецслужб, автоматический пистолет Стечкина тоже стоит на вооружении у особых подразделений.