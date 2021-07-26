КСУ постановил, что русскоязычных на Украине нет

Конституционный суд Украины (КСУ) постановил, что русскоязычных на Украине нет. Именно это говорится в решении КСУ по поводу обращения 51 депутата на предмет конституционности закона об обеспечении функционирования мовы.

Решение суда, которое должно быть правовым, пропитано идеологическими установками. Например, говорится, что "в безгосударственный период именно украинская мова заменяла отсутствие украинского государства как основной формы интегрирования и бытия этнонации". В сети нашли, что эти слова КСУ передрал у известной нацистки Ирины Фарион из ее недавней статьи.

В законе русский язык подвергается дискриминации, поскольку к нему предъявляются драконовские требования, в отличие от языков ЕС и языков "коренных народов", к которым русские якобы не относятся. И фактически русский язык ставится вне закона, несмотря на прямое упоминание о нем в конституции, которая "гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка" (ст. 10). Депутаты возмущены, что родной для большинства граждан республики язык ставится вне закона, притом что ст. 24 конституции запрещает дискриминацию по языковому признаку.

Самое возмутительное в решении КСУ то, что русскоязычных граждан он берет в кавычки и постановляет, что их "невозможно выделить как социально-демографическую группу" и они были "созданы искусственно".

"Русскоязычные граждане Украины" не представляют социальной единицы, имеющей право на юридическую защиту", - говорится в документе.

Также утверждается, что само словосочетание "русскоязычный гражданин" не имеет юридической и семантической определенности. Что русский язык - это элемент "гибридной войны России против Украины". И что русскоязычные граждане опасны "превращением в геополитическое оружие и орудие восстановления империи".

В целом решение КСУ насквозь пропитано националистическими русофобскими лозунгами, не имеющими к юриспруденции никакого отношения и показывающими нацеленность киевских властей на дальнейшее угнетение и преследование русскоязычных граждан.