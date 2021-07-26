26 Июля 2021
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Политика Украина
конституционный суд украины (2007) | Фото: www.ccu.gov.ua

КСУ постановил, что русскоязычных на Украине нет

Конституционный суд Украины (КСУ) постановил, что русскоязычных на Украине нет. Именно это говорится в решении КСУ по поводу обращения 51 депутата на предмет конституционности закона об обеспечении функционирования мовы.
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Решение суда, которое должно быть правовым, пропитано идеологическими установками. Например, говорится, что "в безгосударственный период именно украинская мова заменяла отсутствие украинского государства как основной формы интегрирования и бытия этнонации". В сети нашли, что эти слова КСУ передрал у известной нацистки Ирины Фарион из ее недавней статьи.

В законе русский язык подвергается дискриминации, поскольку к нему предъявляются драконовские требования, в отличие от языков ЕС и языков "коренных народов", к которым русские якобы не относятся. И фактически русский язык ставится вне закона, несмотря на прямое упоминание о нем в конституции, которая "гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка" (ст. 10). Депутаты возмущены, что родной для большинства граждан республики язык ставится вне закона, притом что ст. 24 конституции запрещает дискриминацию по языковому признаку.

Самое возмутительное в решении КСУ то, что русскоязычных граждан он берет в кавычки и постановляет, что их "невозможно выделить как социально-демографическую группу" и они были "созданы искусственно".

"Русскоязычные граждане Украины" не представляют социальной единицы, имеющей право на юридическую защиту", - говорится в документе.

Также утверждается, что само словосочетание "русскоязычный гражданин" не имеет юридической и семантической определенности. Что русский язык - это элемент "гибридной войны России против Украины". И что русскоязычные граждане опасны "превращением в геополитическое оружие и орудие восстановления империи".

В целом решение КСУ насквозь пропитано националистическими русофобскими лозунгами, не имеющими к юриспруденции никакого отношения и показывающими нацеленность киевских властей на дальнейшее угнетение и преследование русскоязычных граждан.

Напомним, с 16 июля на Украине вступили в силу новые нормы закона о беспощадной украинизации, которая еще больше усиливается. При этом основным языком общения на Украине по-прежнему остается русский. По данным прошлогоднего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском.

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Теги: Украина, русский язык, мова, конституционный суд



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