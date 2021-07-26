Теперь официально: глава Перми назначил депутата гордумы и.о. главы Свердловского района

Мэр Перми Алексей Дёмкин назначил депутата гордумы Александра Филиппова и.о. главы администрации Свердловского района, сообщили Накануне.RU в администрации города.

К своим обязанностям он приступил с 26 июля.

Напомним, ранее стало известно, что кандидатура Филиппова предложена главой Перми, экс-депутатом гордумы Алексеем Демкиным, и согласована губернатором Дмитрием Махониным. Также рассматривались кандидатуры предпринимателя Эдуарда Московкина и бывшего начальника городского управления капстроительства Константина Горячих. Сам депутат подтвердил тогда корреспонденту Накануне.RU, что ему поступило предложение занять пост главы района и он намерен его принять.