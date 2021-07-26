На Южном Урале во дворе частного дома подросток погиб от удара током

В настоящий момент по факту смерти подростка проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

В Коркино на территории частного дома обнаружено тело 15-летнего мальчика. По предварительным данным, подросток прикоснулся к работающей бетономешалке и получил удар током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.





