На Южном Урале во дворе частного дома подросток погиб от удара током
В Коркино на территории частного дома обнаружено тело 15-летнего мальчика. По предварительным данным, подросток прикоснулся к работающей бетономешалке и получил удар током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
Инцидент произошел днем 23 июля. По предварительной информации, причиной смерти подростка стала электротравма.
В настоящий момент по факту смерти подростка проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.