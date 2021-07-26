Парламент Франции одобрил применение "санитарных пропусков"

Парламент Франции одобрил законопроект, расширяющий использования ковид-пропусков и вводящий обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников.

С августа для входа во все рестораны, поезда, самолеты требуется "санитарный пропуск". Система предполагает наличие справки о прохождении вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус или же справка о наличии антител у переболевших.

Кроме того, законопроектом предусмотрена обязательная вакцинация от COVID-19 для медработников, пожарных и работников служб ухода за пожилыми людьми, пишет Regnum.

Напомним, после объявления о новых мерах на улицы Парижа вышли более 100 тыс. человек. Многие из них высказывали недовольство политикой президента Франции Эммануэля Макрона.

Протесты вынудили правительство Франции отказаться от ряда запретов. Сообщалось, что власти страны пошли на ряд уступок, в том числе снизили штрафы за несоблюдение правил, изменили сроки введения ограничений и правила для торговых центров.