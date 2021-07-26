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Спорт Свердловская область В России
Ксения Перова, аэропорт (2016) | Фото: midural.ru

Уральская лучница Ксения Перова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио

Лучница из г. Лесной (Свердловская область) Ксения Перова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Российскую сборную, в состав которой также входят Елена Осипова и Светлана Гомбоева, обошли только спортсменки из Южной Кореи. Третье место заняла команда из Германии.

Напомним, что Перова участвовала в Олимпиаде еще в 2012 г. В 2015 она стала чемпионкой мира в командном первенстве, а уже в 2017 г. получила тот же титул, но уже в личном первенстве. На летних Олимпийских играх в 2016г. спортсменка стала серебряным призером командного первенства в составе сборной России.

В этом году по итогам квалификации двукратная чемпионка Европы вошла в десятку лучших. Напомним, что на на квалификационном раунде Олимпиады-2020 российская лучница Светлана Гомбоева упала в обморок, предположительно, из-за солнечного удара.

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Теги: Ксения Перова, Олимпийские игры, Токио, стрельба из лука, серебро



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